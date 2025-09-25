Dopo l’avvio in grande stile della stagione del calcio, presentata venerdì scorso, è il momento anche per tutte le altre attività sportive Uisp di presentarsi al via di un’annata 20252026 che si prospetta ricca di eventi e novità. GINNASTICA. Tra le discipline sempre all’avanguardia nella proposta agonistica e non agonistica c’è il Settore di Attività Ginnastica, con un bacino d’utenza veramente ampio tra artistica femminile e maschile, ritmica e acrobatica. "Il nostro è un movimento sempre in crescita – commenta Denise Danieli, responsabile del SdA Ginnastiche Uisp Modena – che negli anni ha trovato una sua stabilità organizzativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Uisp Pattinaggio e ginnastica, che numeri