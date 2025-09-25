Ufficiali Xiaomi 17 17 Pro e 17 Pro Max i primi flagship con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Tuttoandroid.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max sono i primi flagship dotati dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, da poche ore ufficializzati in Cina da Xiaomi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

ufficiali xiaomi 17 17 pro e 17 pro max i primi flagship con snapdragon 8 elite gen 5

© Tuttoandroid.net - Ufficiali Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, i primi flagship con Snapdragon 8 Elite Gen 5

In questa notizia si parla di: ufficiali - xiaomi

Xiaomi 17 Pro Max appare nelle prime immagini ufficiali col suo display secondario

Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max si mostrano nelle prime immagini ufficiali con un nuovo design

La fotocamera di Xiaomi 17 Pro sfida iPhone 17 Pro nei primi test ufficiali

ufficiali xiaomi 17 17Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max ufficiali: doppio display e batterie super potenti - Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max ufficiali: doppio display e batterie super potenti: specifiche tecnice, uscita e prezzi per la Cina. Riporta cellulare-magazine.it

ufficiali xiaomi 17 17Xiaomi 17 Series ufficiale: display sul retro del Pro, batteria gigante sul Pro Max - Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max debuttano ufficialmente a distanza di un giorno dalla presentazione dei modelli della serie 15T. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ufficiali Xiaomi 17 17