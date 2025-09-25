Ufficiale | il Monza venduto al fondo Blv Galliani | Non sarò presidente del nuovo club

Perfezionato il closing. Fininvest ha ceduto l'80% delle quote, entro giugno 2026 il restante 20%. Intanto, lo storico dirigente sportivo ha comunicato di non aver accettato l'incarico che gli era stato offerto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ufficiale: il Monza venduto al fondo Blv. Galliani: "Non sarò presidente del nuovo club"

Il Monza venduto al fondo americano: i dettagli dell’operazione - Beckett Layne Ventures (BLV) ora detiene l’80% delle quote azionarie mentre il restante 20% continua a rimanere nelle mani di Fininvest ... Scrive msn.com

Monza, finisce l'era Berlusconi: è ufficiale il passaggio al fondo americano Beckett Layne Ventures - Operazione stimata in 45 milioni di euro: al fondo USA va subito l'80% delle quote, il restante 20% sarà acquisito nel 2026 La famiglia Berlusconi lascia ufficialmente il mondo del calcio e da oggi no ... Riporta msn.com