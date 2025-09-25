UEFA verso la sospensione di Israele la FIFA sotto pressione | la situazione aggiornata e cosa cambierebbe per l’Italia

UEFA, settimana decisiva per Israele: si valuta la sospensione dalle competizioni. Pressioni dall’ONU, ma la FIFA di Infantino frena. Il calcio europeo si trova di fronte a una decisione di portata storica e dalle profonde implicazioni politiche. Secondo un’importante indiscrezione lanciata in esclusiva dal quotidiano inglese The Times, la prossima settimana la UEFA si riunirà per discutere e votare la possibile sospensione di Israele da tutte le sue competizioni. Una scelta drastica, che arriverebbe in seguito alle crescenti pressioni internazionali. L’impulso decisivo verso questa discussione è arrivato da un recente rapporto di un gruppo di esperti dell’ONU, che ha invitato sia la UEFA che la FIFA a prendere provvedimenti in seguito alla conclusione che a Gaza si stiano commettendo atti di genocidio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

