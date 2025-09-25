UEFA verso la sospensione di Israele la FIFA sotto pressione | la situazione aggiornata e cosa cambierebbe per l’Italia
UEFA, settimana decisiva per Israele: si valuta la sospensione dalle competizioni. Pressioni dall’ONU, ma la FIFA di Infantino frena. Il calcio europeo si trova di fronte a una decisione di portata storica e dalle profonde implicazioni politiche. Secondo un’importante indiscrezione lanciata in esclusiva dal quotidiano inglese The Times, la prossima settimana la UEFA si riunirà per discutere e votare la possibile sospensione di Israele da tutte le sue competizioni. Una scelta drastica, che arriverebbe in seguito alle crescenti pressioni internazionali. L’impulso decisivo verso questa discussione è arrivato da un recente rapporto di un gruppo di esperti dell’ONU, che ha invitato sia la UEFA che la FIFA a prendere provvedimenti in seguito alla conclusione che a Gaza si stiano commettendo atti di genocidio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Mondiale per Club 2029, FIFA e Uefa verso lo scontro: possibile allargemento del torneo! Proposte nuove regole
“La Uefa verso la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche”: la rivelazione del Times
Israele verso l'esclusione dall'Uefa, dalle coppe europee e dai mondiali, voto settimana prossima, Trump minaccia: "Lo impediremo"
Verso #NizzaRoma, in centro città il pranzo #UEFA tra le due società – VIDEO #ASRoma - X Vai su X
Nelle scorse ore, uno dei calciatori più iconici del calcio e non solo, quell'Eric Cantona che letteralmente volò fuori dal campo per calciare un f@scista ha preso posizione verso Uefa e Fifa chiedendo a gran voce di non usare nello sport due pesi e due misure. - facebook.com Vai su Facebook
“La Uefa verso la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche”: la rivelazione del Times - L’Uefa sta valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali per il genocidio in corso nei territori palestinesi e una decisione “è attesa la prossima settimana, ... ilfattoquotidiano.it scrive
UEFA, Israele verso l’esclusione: salta la sfida con l’Italia - Israele del 14 ottobre a Udine ed esclusione del Maccabi Tel Aviv dall’Europa League. Secondo ilovepalermocalcio.com