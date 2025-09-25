UEFA si va verso la sospensione di Israele | decisione attesa nei prossimi giorni! I dettagli

UEFA, arriva la sospensione di Israele? La decisione ci sarà nei prossimi giorni! Tutti gli aggiornamenti e i dettagli Secondo un’esclusiva del The Times, la UEFA si riunirà la prossima settimana per discutere un provvedimento senza precedenti: la possibile sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche europee. Una scelta che, se confermata, avrebbe conseguenze . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - UEFA, si va verso la sospensione di Israele: decisione attesa nei prossimi giorni! I dettagli

In questa notizia si parla di: uefa - verso

Mondiale per Club 2029, FIFA e Uefa verso lo scontro: possibile allargemento del torneo! Proposte nuove regole

“La Uefa verso la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche”: la rivelazione del Times

Israele verso l'esclusione dall'Uefa, dalle coppe europee e dai mondiali, voto settimana prossima, Trump minaccia: "Lo impediremo"

Verso #NizzaRoma, in centro città il pranzo #UEFA tra le due società – VIDEO #ASRoma - X Vai su X

Nelle scorse ore, uno dei calciatori più iconici del calcio e non solo, quell'Eric Cantona che letteralmente volò fuori dal campo per calciare un f@scista ha preso posizione verso Uefa e Fifa chiedendo a gran voce di non usare nello sport due pesi e due misure. - facebook.com Vai su Facebook

Times, 'La Uefa valuta la sospensione di Israele' - L'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione "è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole". Lo riporta ansa.it

“La Uefa verso la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche”: la rivelazione del Times - L’Uefa sta valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali per il genocidio in corso nei territori palestinesi e una decisione “è attesa la prossima settimana, ... ilfattoquotidiano.it scrive