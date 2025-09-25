UEFA si va verso la sospensione di Israele | decisione attesa nei prossimi giorni! I dettagli

Calcionews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UEFA, arriva la sospensione di Israele? La decisione ci sarà nei prossimi giorni! Tutti gli aggiornamenti e i dettagli Secondo un’esclusiva del The Times, la UEFA si riunirà la prossima settimana per discutere un provvedimento senza precedenti: la possibile sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche europee. Una scelta che, se confermata, avrebbe conseguenze . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

