L'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione "è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevoli ". Lo ha scritto il britannico Times. Un'eventuale decisione in tal senso chiuderebbe le porte ai prossimi Mondiali e comporterebbe l'esclusione del Maccabi Tel Aviv dall'Europa League. Il ministro israeliano dello sport, Miki Zohar, ha affermato ai media israeliani di "essere al lavoro con il premier Benyamin Netanyahu per impedire questa mossa ". Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la sua Amministrazione lavoreranno per impedire che Tel Aviv venga estromesso, per la sua condotta nella guerra a Gaza, dagli eventi calcistici internazionali, a partire dalla Coppa del Mondo in programma il prossimo anno in Messico, Usa e Canada. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Uefa, rumors: "Verso l'esclusione di Israele da tutte le competizioni"