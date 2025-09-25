Ue | Gasparri ' Salis esempio spregevole di furbizia e opportunismo'

Iltempo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - “Letizia Moratti ha espresso con una chiara intervista la posizione che Forza Italia esprime nel Parlamento europeo sul caso Salis. Concedere l'immunità per fatti verificatesi prima della sua elezione al Parlamento europeo e connotati da condotte veramente deprecabili sarebbe una follia. Forza Italia ritiene che quindi non abbia diritto a nessuna salvaguardia e Letizia Moratti ha ben espresso una posizione che sosterremo nel Parlamento europeo ed in tutte le sedi. Quello della Salis è un esempio spregevole di furbizia e opportunismo". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ue gasparri salis esempio spregevole di furbizia e opportunismo

© Iltempo.it - Ue: Gasparri, 'Salis esempio spregevole di furbizia e opportunismo'

In questa notizia si parla di: gasparri - salis

ue gasparri salis esempioUe: Gasparri, 'Salis esempio spregevole di furbizia e opportunismo' - “Letizia Moratti ha espresso con una chiara intervista la posizione che Forza Italia esprime nel Parlamento europeo sul ... Segnala iltempo.it

Ilaria Salis: "L'Ue non voti la revoca dell’immunità, rischio 24 anni di carcere. Sarebbe una vendetta politica" - "L'Europa deve decidere se stare dalla parte dello stato di diritto o dalla parte dell'autoritarismo". Come scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ue Gasparri Salis Esempio