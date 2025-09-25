Ue 1,44 miliardi per la Palestina | il piano aiuti verso Gaza
Mentre i quartieri di quel che rimane di Gaza vengono ridotti in macerie e gli ospedali operano senza elettricità né anestesia, l’ Unione Europea ha annunciato un pacchetto da 450 milioni di euro per la Palestina. La situazione appare sempre più critica, anche perché quella che viene definita “guerra” sta diventando via via più impopolare tra i cittadini europei, e non solo. In questi giorni l’Onu parla apertamente di carestia, sempre più Paesi riconoscono la Palestina (non ancora l’Italia) e una flotilla civile diretta verso la Striscia mette sotto pressione la diplomazia internazionale. La Spagna ha annunciato l’invio di una nave a supporto, pronta a intervenire in caso di incidenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Palestina al Palazzo di Vetro, lo stato negato da Usa e Israele Abu Mazen, a cui gli Usa hanno negato il visto, interverrà con una dichiarazione registrata Intanto dagli Usa 6 miliardi in armi a Tel Aviv per continuare il genocidio @marina_catucci - X Vai su X
