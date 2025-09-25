Ucraina Zelensky | Pronto a lasciare quando la guerra finirà
(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky afferma di non avere intenzione di rimanere alla guida dell'Ucraina una volta finita la guerra, innescata dall'invasione russa su vasta scala avviata nel febbraio di tre anni fa. Al giornalista Barak Ravid su 'The Axios Show', poco prima di lasciare New York dopo l'intervento all'Assemblea generale dell'Onu per fare rientro a .
In questa notizia si parla di: ucraina - zelensky
Ucraina, Zelensky: "Pronto a lasciare quando la guerra finirà" - Volodymyr Zelensky afferma di non avere intenzione di rimanere alla guida dell'Ucraina una volta finita la guerra, innescata dall'invasione russa su vasta scala avviata nel febbraio di tre anni fa. Lo riporta adnkronos.com
