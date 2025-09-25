Ucraina Zelensky | Il mio obiettivo è la pace poi non mi candiderò | Danimarca avvistati droni in altri quattro aeroporti | chiuso lo scalo di Aalborg
Von der Leyen: "Abbattere i jet russi è un'opzione sul tavolo". Germania: "La Russia provoca, un jet ha sorvolato una nave tedesca". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
Zelensky a Roma: dal Papa e Mattarella. Il mondo si stringe a Kiev. E prepara la ricostruzione ucraina
Zelensky, il mio obiettivo è la pace poi non mi candiderò - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista a Barak Ravid, nel programma 'The Axios Show', che non intende guidare il Paese in tempo di pace. Scrive ansa.it
