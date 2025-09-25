Ucraina Zelensky | Il mio obiettivo è la pace poi non mi candiderò | Danimarca avvistati droni in altri quattro aeroporti | chiuso lo scalo di Aalborg

Von der Leyen: "Abbattere i jet russi è un'opzione sul tavolo". Germania: "La Russia provoca, un jet ha sorvolato una nave tedesca". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Danimarca avvistati droni in altri quattro aeroporti chiuso lo scalo di aalborg

Ucraina, Zelensky: "Il mio obiettivo è la pace, poi non mi candiderò" | Danimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti: chiuso lo scalo di Aalborg

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista a Barak Ravid, nel programma 'The Axios Show', che non intende guidare il Paese in tempo di pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto al sito web di notizie Axios che sarebbe pronto a dimettersi una volta finita la guerra.

