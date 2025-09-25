Ucraina Zelensky | elezioni dopo cessate il fuoco

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un’intervista a Barak Ravid, nel programma ‘The Axios Show’, che non intende guidare il Paese in tempo di pace. Zelensky ha anche promesso di chiedere al parlamento ucraino di indire elezioni qualora si raggiungesse un cessate il fuoco. Alla domanda se considererebbe concluso il suo incarico una volta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ucraina, Zelensky: “elezioni dopo cessate il fuoco”

In questa notizia si parla di: ucraina - zelensky

