Ucraina Trump e la svolta pro Kiev? E' solo tattica negoziale

Washington, 25 set. (Adnkronos) - L'apparente cambio di posizione di Donald Trump in favore di una ripresa da parte dell'Ucraina dei territori occupati dalla Russia è "una tattica negoziale" del presidente Usa tesa a fare pressioni sul Cremlino. E' quanto afferma una fonte della Casa Bianca, sottolineando - riporta oggi il Washington Post - come questo dia la misura della frustrazione di Trump nei confronti di Vladimir Putin, a un mese dall'accoglienza con il tappeto rosso che ha riservato al presidente russo per il summit in Alaska che finora ha portato a pochi risultati concreti. Tutto quello che fa il presidente, aggiunge ancora l'alto funzionario della Casa Bianca, viene visto attraverso "la lente del 'cosa posso fare per raggiungere un accordo'".

In questa notizia si parla di: ucraina - trump

