Ucraina Russia | Da Usa parole contrastanti noi restiamo aperti a colloqui di pace

Russia rimane aperta a negoziati per la pace in Ucraina. Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov "Da Washington arrivano dichiarazioni contrastanti – ha spiegato Peskov – Per ora, partiamo dal presupposto che il presidente Trump mantenga la volontà politica di proseguire gli sforzi per raggiungere una soluzione pacifica in Ucraina. Noi sosteniamo questi sforzi e la Russia rimane aperta ai colloqui di pace".

