Ucraina Russia | Da Usa parole contrastanti noi restiamo aperti a colloqui di pace
(LaPresse) Russia rimane aperta a negoziati per la pace in Ucraina. Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov “Da Washington arrivano dichiarazioni contrastanti – ha spiegato Peskov – Per ora, partiamo dal presupposto che il presidente Trump mantenga la volontà politica di proseguire gli sforzi per raggiungere una soluzione pacifica in Ucraina. Noi sosteniamo questi sforzi e la Russia rimane aperta ai colloqui di pace”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ucraina - russia
Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche”
Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra
Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì
Mongolfiere blu sulla Russia: la misteriosa arma ucraina - X Vai su X
askanews. . #Trump: l' #Ucraina può vincere la guerra. la #Russia "tigre di carta". E #Zelensky plaude alla svolta del presidente #USA : comprende chiaramente la situazione - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Russia: "Da Usa parole contrastanti, noi restiamo aperti a colloqui di pace" - Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov "Da Washington ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Ucraina, Zelensky: «Stop guerra o al Cremlino cerchino rifugio aereo. Il mio obiettivo è la pace poi non mi candiderò» - Il Cremlino replica a brutto muso alle parole di Trump dopo l'incontro di ieri con Zelensky. Scrive ilmessaggero.it