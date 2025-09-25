Ucraina Russia | Da Usa parole contrastanti noi restiamo aperti a colloqui di pace

Lapresse.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Russia rimane aperta a negoziati per la pace in Ucraina. Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov “Da Washington arrivano dichiarazioni contrastanti – ha spiegato Peskov – Per ora, partiamo dal presupposto che il presidente Trump mantenga la volontà politica di proseguire gli sforzi per raggiungere una soluzione pacifica in Ucraina. Noi sosteniamo questi sforzi e la Russia rimane aperta ai colloqui di pace”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina russia da usa parole contrastanti noi restiamo aperti a colloqui di pace

© Lapresse.it - Ucraina, Russia: "Da Usa parole contrastanti, noi restiamo aperti a colloqui di pace"

In questa notizia si parla di: ucraina - russia

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche”

Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra

Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì

ucraina russia usa paroleUcraina, Russia: "Da Usa parole contrastanti, noi restiamo aperti a colloqui di pace" - Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov "Da Washington ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

ucraina russia usa paroleUcraina, Zelensky: «Stop guerra o al Cremlino cerchino rifugio aereo. Il mio obiettivo è la pace poi non mi candiderò» - Il Cremlino replica a brutto muso alle parole di Trump dopo l'incontro di ieri con Zelensky. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Russia Usa Parole