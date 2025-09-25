Roma, 25 settembre 2025 - Un cacciabombardiere supersonico Sukhoi Su-34 è stato abbattuto dalle forze di difesa ucraine che stava conducendo un attacco sulla città di Zaporizhia. Il jet russo supersonico di quarta generazione è stato colpito alle 4:00 locali (3:00 italiane). Nel corso della notte anche sciami di droni hanno attaccato l'Ucraina, secondo Kiev almeno 176 droni Shahed, Gerbera e di altri tipi. La difesa aerea russa ne avrebbe abbattuti 150, mentre 13 hanno colpito 8 località. Invece il ministero della Difesa russo ha annunciato che la sua contraerea ha "intercettato o distrutto" nella notte 55 droni ucraini, riporta la Tass. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucraina news, abbattuto caccia supersonico russo Su-34 mentre bombardava Zaporizhia. Vance: “Trump sempre più impaziente con Mosca”