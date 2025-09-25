Ucraina Meloni | Russia ha calpestato articolo 2 Carta Onu

New York, 25 set. (askanews) - "La Russia ha deliberatamente calpestato l'articolo 2 della carta dell'Onu e ancora oggi non si mostra disponibile a sedere al tavolo della pace con effetti destabilizzanti". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu a New York. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

