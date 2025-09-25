Ucraina la battuta di Zelensky a Macron | Pensavo fossi di nuovo nel traffico

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto colloqui bilaterali con i leader mondiali a margine della sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Incontrando il presidente francese Emmanuel Macron, Zelensky si è rivolto al capo dell’Eliseo con una battuta: “Pensavo fossi di nuovo nel traffico “, ha scherzato, abbracciando Macron. I due hanno discusso del rafforzamento della difesa aerea dell’Ucraina e “dell’escalation della Russia contro i Paesi europei”. L’incontro con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, invece, si è concentrato sull’acquisto di armi statunitensi e sulle violazioni da parte della Russia dello spazio aereo dei Paesi membri della NATO. 🔗 Leggi su Lapresse.it

