Ucraina | Kiev ' abbattuto caccia russo nell' oblast' di Zaporizhzhia'

Iltempo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kiev, 25 set. (Adnkronos) - Le forze armate ucraine hanno abbattuto un caccia russo Su-34 nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina. L'aereo Su-34 è stato abbattuto intorno alle 4 del mattino, ora locale, nel settore di Zaporizhzhia della linea del fronte, ha dichiarato l'Aeronautica Militare e, al momento dell'attacco, l'aereo da guerra stava attaccando la città di Zaporizhzhia con bombe aeree guidate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ucraina kiev abbattuto caccia russo nell oblast di zaporizhzhia

© Iltempo.it - Ucraina: Kiev, 'abbattuto caccia russo nell'oblast' di Zaporizhzhia'

In questa notizia si parla di: ucraina - kiev

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”

Ucraina: Kiev, 'abbattuto caccia russo nell'oblast' di Zaporizhzhia'; Kiev, 'drone marittimo ha abbattuto caccia russo sul Mar Nero'; Su Kharkiv il peggior attacco dal 2022. Zelensky a Trump: Bambini al parco? È Putin che li uccide - Neo presidente polacco Newrocki: Sono con l'Ucraina ma non vedo il suo ingresso in Ue.

ucraina kiev abbattuto cacciaUcraina: Kiev, 'abbattuto caccia russo nell'oblast' di Zaporizhzhia' - Le forze armate ucraine hanno abbattuto un caccia russo Su- Si legge su iltempo.it

ucraina kiev abbattuto cacciaMacron: Nato intensifichi risposta a nuove provocazioni Mosca. Rubio a Lavrov: fermare uccisioni in Ucraina - Il “prestito di riparazione” per l’Ucraina allo studio dell’Ue” con l’uso degli attivi della banca centrale russa immobilizzati potrà valere fino a un massimo di 130 miliardi di euro. Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Kiev Abbattuto Caccia