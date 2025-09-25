Ucraina Kiev abbatte caccia russo Su-34 Chiuso per droni l’aeroporto danese di Aalborg
(Adnkronos) – Le forze armate ucraine hanno abbattuto un caccia russo Su-34 nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina. L'aereo Su-34 è stato abbattuto intorno alle 4 del mattino, ora locale, nel settore di Zaporizhzhia della linea del fronte, ha dichiarato l'Aeronautica Militare e, al momento dell'attacco, l'aereo da guerra stava attaccando.
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”
Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”
In $Ucraina , le autorità militari di Kiev denunciano una vicenda agghiacciante. Alcuni soldati russi avrebbero ucciso a sangue freddo una famiglia di civili in un villaggio e poi usato la figlia superstite come scudo umano. Tutto documentato dalle immagini ripre - X Vai su X
Ucraina, Trump: "Con sostegno Ue e Nato Kiev può riconquistare tutti i territori" Il presidente Usa: "La Russia combatte senza meta, sembra una tigre di carta" - facebook.com Vai su Facebook
