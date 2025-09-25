Ucraina abbattuto jet russo su Zaporizhzhia Incontro Rubio-Lavrov

Tv2000.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ucraina, le forze di difesa hanno annunciato di aver abbattuto un caccia russo su Zaporizhzhia. Mentre il segretario di stato americano, Marco Rubio, ha incontrato il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

