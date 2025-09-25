Ucraina abbattuto jet russo su Zaporizhzhia Incontro Rubio-Lavrov
Ucraina, le forze di difesa hanno annunciato di aver abbattuto un caccia russo su Zaporizhzhia. Mentre il segretario di stato americano, Marco Rubio, ha incontrato il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ucraina: Kiev, 'abbattuto caccia russo nell'oblast' di Zaporizhzhia'
Ucraina news, abbattuto caccia supersonico russo Su-34 mentre bombardava Zaporizhia. Vance: “Trump sempre più impaziente con Mosca”
Ucraina news, abbattuto caccia russo Su-34 mentre bombardava Zaporizhia. Il Gur distrugge due jet da trasporto An-26 in Crimea
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Kiev, abbattuto un caccia Su-34 russo - X Vai su X
Le forze russe hanno lanciato un attacco a #Zaporizhzhia, in #Ucraina, uccidendo una persona e ferendone altre 13. #Mosca rivendica di aver abbattuto decine di droni di #Kiev - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, abbattuto jet Su-34 russo a Zaporizhzhia. Kiev: conduceva attacchi con bombe teleguidate - Il Cremlino replica a brutto muso alle parole di Trump dopo l'incontro di ieri con Zelensky. Secondo leggo.it
Caccia russo Su-34 abbattuto dagli ucraina a Zaporizhzhia, distrutto il jet da circa 50 milioni di euro - 34 è stato abbattuto dalle forze armate nella regione di Zaporizhzhia. Lo riporta msn.com