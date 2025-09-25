Ucciso a colpi di pistola per il posto auto ergastolo per il killer | Giustizia è fatta

Ergastolo. Questa la pronuncia della Corte d'Assise di Napoli, presieduta dal giudice Giovanna Napoletano, nei confronti di Armando Ortodosso accusato dell'omicidio di Sebastiano Tessitore, avvenuto ad aprile del 2024 in un condominio di via 2 Agosto a Parete.Il verdetto arrivato all'esito di una.

