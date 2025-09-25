Uccisero i rivali in pieno giorno con i kalashnikov nel 2017 arrestati Scirpoli e La Torre della mafia Foggiana

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati arrestati per l'omicidio di stampo mafioso di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto nel 2017 ad Apricena, Francesco Scirpoli e Pietro La Torre. I due avrebbero giustiziato i rivali con i kalashnikov, sfigurandone il volto in pieno giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: uccisero - rivali

Parcheggiatore abusivo ucciso a coltellate in pieno giorno fuori da un supermercato, fermato il presunto killer - Un 40enne è stato ucciso a coltellate, pare a culmine di una lite, nell'area posteggio antistante un supermercato nel centrale corso Sicilia a Catania. Scrive leggo.it

Rapinano una gioielleria in pieno giorno a Torrevecchia, indagano i Carabinieri - Le indagini dei Carabinieri sono in corso per risalire all'identità dei due autori di una rapina nel ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Uccisero Rivali Pieno Giorno