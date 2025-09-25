Uccisero i rivali in pieno giorno con i kalashnikov nel 2017 arrestati Scirpoli e La Torre della mafia Foggiana
Sono stati arrestati per l'omicidio di stampo mafioso di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto nel 2017 ad Apricena, Francesco Scirpoli e Pietro La Torre. I due avrebbero giustiziato i rivali con i kalashnikov, sfigurandone il volto in pieno giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
