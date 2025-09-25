Uccise il genero e la nuora a Sant'Antimo ergastolo confermato a Raffaele Caiazzo
Confermata la sentenza del primo grado per Raffaele Caiazzo, l'uomo che, nel giugno 2023, uccise Luigi Cammisa e Maria Brigida Pisacane a Sant'Antimo (Napoli). 🔗 Leggi su Fanpage.it
