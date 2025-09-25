Uccise i genitori a colpi di martello Al via il processo sul fanese Luca Ricci | rischia l?ergastolo ok alla perizia psichiatrica

FANO Uccise il padre e la madere a colpi di martello e con un cavo del telefono, si è aperto ieri davanti alla corte d?assise del tribunale di Pesaro il processo a carico di Luca. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

