Uccise i genitori a colpi di martello Al via il processo sul fanese Luca Ricci | rischia l?ergastolo ok alla perizia psichiatrica

FANO Uccise il padre e la madere a colpi di martello e con un cavo del telefono, si è aperto ieri davanti alla corte d?assise del tribunale di Pesaro il processo a carico di Luca. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Uccise i genitori a colpi di martello. Al via il processo sul fanese Luca Ricci: rischia l?ergastolo, ok alla perizia psichiatrica

In questa notizia si parla di: uccise - genitori

Traferita in Germania l'orsa che uccise Andrea Papi, i genitori: “Riaprire il caso"

Uccise i genitori a Fano: al via il processo per Luca Ricci, rischia l’ergastolo / Video

Chi erano le “sorelle di sangue” Giorgia e Milena travolte e uccise da un furgone a 21 anni: il dolore infinito dei genitori https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/brivio-paderno-dadda-morte-giorgia-cagliani-milena-marangon-tragedia-sorelle-di-sangue/ - facebook.com Vai su Facebook

Uccise il padre e la madre, consulenza psichiatrica per il figlio Luca Ricci: «Li massacrò con 11 colpi di martello e con un cavo»; Tentato omicidio a Nettuno: figlio massacra a martellate i genitori; Martellate in testa ai genitori anziani perché non trovava i vestiti: grave il padre per aver difeso la moglie. Arrestato un 33enne.

Uccise i genitori a colpi di martello. Al via il processo sul fanese Luca Ricci: rischia l’ergastolo, ok alla perizia psichiatrica - FANO Uccise il padre e la madere a colpi di martello e con un cavo del telefono, si è aperto ieri davanti alla corte d’assise del tribunale di Pesaro il processo a carico di ... Riporta corriereadriatico.it

Uccise il padre e la madre, consulenza psichiatrica per il figlio Luca Ricci: «Li massacrò con 11 colpi di martello e con un cavo» - Padre e madre uccisi con 11 colpi di martello e con un cavo del telefono, accolta la richiesta di consulenza tecnica psichiatrica dei legali Luca Gregori e Alfredo ... Da leggo.it