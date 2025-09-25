Uccise genero e nuora confermata la condanna all’ergastolo

Tempo di lettura: < 1 minuto La terza corte di assise di appello di Napoli (terza sezione, presidente Vittorio Melito ) ha confermato la condanna all’ergastolo inflitta in primo grado a Raffaele Caiazzo, 45 anni, ritenuto responsabile di aver ucciso – con un’arma detenuta illegalmente – il genero Luigi Cammisa, 29 anni, e la nuora Maria Brigida Pesacane, di 24 anni. Il duplice omicidio avvenne a Sant’Antimo l’8 giugno 2023. Il 45enne, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe ucciso i due ritenendo che fossero amanti, una circostanza che invece non è stata mai riscontrata. Nella cittadina del Napoletano, dopo il duplice omicidio, circolò la voce, anche questa non confermata che l’uomo si fosse invaghito della nuora. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

