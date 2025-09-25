Uccisa e fatta sparire L’imprenditore confessa | Il corpo è nella mia tenuta
PALAU (Gallura) Un noto imprenditore vitivinicolo gallurese ha confessato l’ omicidio di una ragazza di 33 anni, conosciuta una sera in discoteca e mai più tornata a casa. E ha fatto ritrovare il suo corpo. Emanuele Ragnedda, 41 anni, titolare della rinomata – e costosa – tenuta Conca Entosa, è stato fermato dai carabinieri e dalla Guardia Costiera ieri mattina mentre tentava di scappare in gommone; finito sulle rocce di Cannigione è stato soccorso mentre cercava di allontanarsi a piedi. Sapeva che gli inquirenti stavano per stringere il cerchio sulla scomparsa di Cinzia Pinna, di Castelsardo, di cui non si avevano più notizie dalla sera dell’11 settembre quando era stata inquadrata dalle telecamere di sorveglianza davanti a un locale di Palau con una bottiglia di birra in mano e barcollante; subito dopo la donna, in vacanza nella zona, era salita su un’auto riconosciuta come quella di Ragnedda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
