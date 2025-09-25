Uccide genero e nuora | confermata la condanna all' ergastolo
La terza corte d’assise d’appello di Napoli conferma la condanna all’ergastolo per Raffaele Caiazzo, 46enne di Caserta, accusato dell’omicidio del genero Luigi Cammisa e della nuora Maria Brigida Pesacane, entrambi uccisi a colpi di pistola a Sant’Antimo l’8 giugno 2023.Le vittime erano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Uccise genero e nuora, confermata la condanna all'ergastolo - il genero Luigi Cammisa, 29 anni, e la nuora Maria Brigida Pesacane, di 24 anni. Da rainews.it