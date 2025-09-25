Ubriaca morde e picchia il figlio 13enne | Il ragazzo vomitava dall'ansia e si voleva suicidare

Mordeva, picchiava e sminuiva suo figlio 13enne, con queste accuse una donna è finita a processo per maltrattamenti. In primo grado ha ricevuto auna condanna a due anni di reclusione. La difesa attende le motivazioni della sentenza poi ricorrerà in Appello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ubriaca - morde

Ubriaca alla sagra del paese, morde un addetto alla sicurezza e gli lascia un dente conficcato nel braccio

Ubriaca alla sagra vuole bere ancora, morde un uomo che la invita ad allontanarsi e dente resta conficcato nel braccio

Mantova, ubriaca alla sagra morde il braccio di un buttafuori e perde un dente

Ubriaca, morde e picchia il figlio 13enne: “Il ragazzo vomitava dall’ansia e si voleva suicidare” - Mordeva, picchiava e sminuiva suo figlio 13enne, con queste accuse una donna è finita a processo per maltrattamenti ... Lo riporta fanpage.it

Roma, madre insulta e prende a morsi il figlio di 13 anni, lui confessa di volersi suicidare: la donna condannata a 2 anni - Morsi, schiaffi e pugni e una vita che, dentro le quattro mura domestiche, era diventata intollerabile a tal punto che per sfuggire alle angherie della madre era stato costretto a scappare ... Da ilmessaggero.it