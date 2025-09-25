Twente-Fortuna Sittard venerdì 26 settembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Twente non ha ancora vinto in casa, ed è strano per un club che nel suo stadio è sempre stato temibile, e venerdì sera, almeno sulla carta, sembra avere una buona occasione. Attenzione però perché il Fortuna Sittard è sesto in classifica e ha vinto tre delle ultime quattro partite, l’ultima contro l’Utrecht e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
