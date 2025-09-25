TV torna su Rai 1 ' Tale e Quale Show' | Insinna-Cirilli in duetti impossibili

(LaPresse) Gabriele Cirilli e Flavio Insinna sono la coppia più divertente dell’edizione numero 15 di ‘ Tale e Quale Show ’ condotta da Carlo Conti, che ha annunciato che i due concorrenti si esibiranno in duetti impossibili. Nella prima puntata saranno Lucio Corsi e Luciano Pavarotti e canteranno ‘Volevo essere un duro’. Cirilli e Insinna si conoscono da tanti anni. Hanno entrambi frequentato la Scuola di Gigi Proietti. Insinna fu colpito da Cirilli che faceva il verso del tacchino. Il varietà di punta di Rai 1 debutterà in prima serata venerdì 26 settembre in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

