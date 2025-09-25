Tv presentata la nuova serie ‘Winx Club | The Magic is Back’
Roma, 25 set. (askanews) – Presentata in anteprima ieri sera a Roma “Winx Club: The Magic is Back”, la nuova serie animata prodotta da Rainbow, che torna sugli schermi di tutto il mondo a 21 anni dalla prima messa in onda. Nate nel 2004 dalla matita e dal genio creativo di Iginio Straffi, e da allora un successo planetario che ha conquistato milioni di giovani, Winx Club torna per il pubblico internazionale, per incantare una nuova generazione di spettatori senza dimenticare i fan di lunga data della serie, in un ritorno alle origini della magia, dove tutto è iniziato. I fan presenti alla première sono stati coinvolti in un flash mob con le Winx e Carlos Díaz Gandía che ha realizzato la nuova coreografia della “Dance Challenge”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: presentata - nuova
Partito democratico, presentata a Catania la nuova segreteria regionale
Da Enrico Ruggeri a Gaia Nanni: presentata la nuova stagione del Teatro di Fiesole
“Siate Accorti!”, la nuova campagna contro le truffe agli anziani presentata al Must
XIAOMI 15T PRO Appena presentata a Monaco la nuova serie 15T di #Xiaomi Tante novità oltre agli #smartphone Trovate tutto sulle pagine di hwupgrade.it? - facebook.com Vai su Facebook
nuova #Renault #Clio #fullhybrid #ETech presentata a #IAA2025 di Monaco. - X Vai su X
Tv, presentata la nuova serie ‘Winx Club: The Magic is Back’ - (askanews) – Presentata in anteprima ieri sera a Roma “Winx Club: The Magic is Back”, la nuova serie animata prodotta da Rainbow, che torna sugli schermi di tutto il mondo a 21 anni dall ... Lo riporta itacanotizie.it
Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1 - Amiche per sempre, una serie che racconta l'amore e l'amicizia tra donne a sessant'anni, in onda su Ra1 dal 21 settembre. Si legge su comingsoon.it