Tv presentata la nuova serie ‘Winx Club | The Magic is Back’

Roma, 25 set. (askanews) – Presentata in anteprima ieri sera a Roma “Winx Club: The Magic is Back”, la nuova serie animata prodotta da Rainbow, che torna sugli schermi di tutto il mondo a 21 anni dalla prima messa in onda. Nate nel 2004 dalla matita e dal genio creativo di Iginio Straffi, e da allora un successo planetario che ha conquistato milioni di giovani, Winx Club torna per il pubblico internazionale, per incantare una nuova generazione di spettatori senza dimenticare i fan di lunga data della serie, in un ritorno alle origini della magia, dove tutto è iniziato. I fan presenti alla première sono stati coinvolti in un flash mob con le Winx e Carlos Díaz Gandía che ha realizzato la nuova coreografia della “Dance Challenge”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it