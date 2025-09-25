TV Nancy Brilli e Francesca Fialdini a ' Ballando con le stelle 2025'

(LaPresse) Da sabato 27 settembre al 20 dicembre su Rai1 in prima serata riparte ‘ Ballando con le Stelle ’ con Milly Carlucci alla ventesima edizione. Queste le coppie di quest’anno. Fabio Fognini con Giada Lini, Marcella Bella con Chiquito, il vincitore di Sognando Ballando con le Stelle. Francesca Fialdini avrà il trattamento di Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, che lo scorso anno ha sollevato la coppa del vincitore, mentre Barbara D’Urso danzerà con Pasquale La Rocca, che di Ballando con le Stelle ne ha vinti due su tre. La Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, insieme a Simone Di Pasquale, di nuovo tra i maestri del programma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - TV, Nancy Brilli e Francesca Fialdini a 'Ballando con le stelle 2025'

