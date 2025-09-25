Tv Francesca Fialdini a ' Ballando con le Stelle' | Mi sto impegnando seriamente

“Quando guardavo Ballando o ospitavo i protagonisti dicevo sempre ‘non lo farei mai, è troppo impegnativo’. Infatti mi sto impegnando seriamente perché rispetto il lavoro di chi c’è dietro: è una macchina incredibile. E’ un programma del sabato sera quindi non potevo non accettare. Quando Milly ti parla io sono incantata”. Così a LaPresse la conduttrice Francesca Fialdini, una dei concorrenti della nuova stagione di ‘Ballando con le Stelle ‘, ora al via. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

