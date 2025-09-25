TV anche Paolo Belli in pista con tanti big a ' Ballando con le stelle 2025'

(LaPresse) Da sabato 27 settembre al 20 dicembre su Rai1 in prima serata riparte ‘ Ballando con le Stelle ’ con Milly Carlucci alla ventesima edizione. In pista quest’anno ci sarà anche lo storico co-conduttore Paolo Belli, che ballerà in coppia con Anastasia Kuzmina. “Per non farci mancare niente”, scherza Belli. “Tre settimane fa ho detto sì a Milly Carlucci per mille motivi. Come si fa a dire di no a una persona che ha permesso di lavorare a me e a tutto il mio gruppo di lavoro con serenità, in un momento in cui i musicisti sono in grandissima difficoltà?”, spiega Belli. “Sono felice di averle detto di sì”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

