Tutto quello che c' è da sapere su Hotel Costiera la nuova serie light drama di Prime Video con Jesse Williams e Maria Chiara Giannetta

Sei episodi che sanno di mare, sole e segreti nascosti tra le stanze di un hotel di lusso. Hotel Costiera, la nuova serie originale di Prime Video, porta Jesse Williams dalle corsie di Grey’s Anatomy direttamente sulla costiera amalfitana. Dove, alla sua prima volta da protagonista assoluto di una serie, Williams, occhi verdi come il mare e sorriso contagioso, convince. Merito anche del cast che gli sta attorno: dagli italiani Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, agli inglesi Jordan Alexandra e – vera rivelazione della serie – Sam Haygarth. Hotel Costiera è un thriller familiare dai toni leggeri che promette di conquistare il pubblico anche grazie alle location. 🔗 Leggi su Amica.it

