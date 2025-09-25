Tutto pronto per la terza edizione de Lo Spino – Leggende in Salita
Arezzo, 25 settembre 2025 – , con il campione Giorgio Francia e con Franco Cinelli, Denny Zardo e David Baldi, vincitori in passato della cronoscalata Una novantina le vetture presenti, con l'omaggio della collezione Fantini ai 50 anni della Fiat 131 Abarth e la prima volta in Italia con la partecipazione dei ragazzi tetraplegici a eventi di questo genere Il tempo di scaldare i motori e si può partire in questa fine settimana con la terza edizione de “Lo Spino – Leggende in Salita”, l'evento revival della cronoscalata di Pieve Santo Stefano che per tanti anni è stata una fra le tappe più importanti del panorama italiano della velocità in salita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
