Tutto il paese piange Livia instancabile volontaria sulle ambulanze

Bresciatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Cogozzo, frazione di Villa Carcina, piange la scomparsa di Livia Lombardi, spirata martedì 23 settembre all’età di 68 anni. Una vita spesa al servizio degli altri, tra servizi in ambulanza e attività in oratorio, sempre presente alle iniziative del paese, dove il ruolo dei. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

