Tutti i personaggi che Sadie Sink potrebbe interpretare in Spider-Man | Brand New Day

Con le riprese di Spider-Man: Brand New Day attualmente in corso nel Regno Unito, le teorie e le voci su chi interpreterà la star di Stranger Things, Sadie Sink, non hanno fatto che aumentare. Da quando l’attrice è stata scelta a marzo, nessuno ha mai detto nulla sul suo ruolo, lasciando però intendere che chiunque interpreterà avrà un impatto significativo sullo Spider-Man del MCU (Tom Holland). Dato che siamo ancora lontani dall’uscita di Brand New Day nei cinema nell’estate del 2026, proviamo a vedere quali personaggi potrebbe interpretare Sadie Sink. Ovviamente, la prima figura che viene in mente a tutti i fan è quella di MJ. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

