I governi e i partiti tradizionali che hanno governato il continente europeo negli ultimi trent'anni, sono dinanzi ad una irreversibile crisi politico-parlamentare. La caduta del ceto medio - colonna portante dei grandi partiti di massa europei - a seguito delle grandi rivoluzioni della globalizzazione ha spinto per un radicale cambiamento nelle rappresentanze politiche delle nostre democrazie liberali. L' instabilità dei governi, le deboli maggioranze parlamentari ma soprattutto la mancanza di leader in grado di avere una visione sul futuro (sempre più a Oriente) hanno consentito all'Italia di assumere un ruolo di osservato speciale.

Tutti i numeri del governo Meloni