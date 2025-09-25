Tutti gli orientamenti ARAN 2025 sull’ultimo CCNL 2019-21 | facciamo il punto

Dopo la sottoscrizione del nuovo CCNL Istruzione 2019-2021, molte istituzioni scolastiche hanno promosso quesiti all’ARAN, la quale ha emanato molteplici orientamenti applicativi di chiarimento utili ai dirigenti scolastici e agli operatori di segreteria. Vediamo di fare il punto della situazione sulle questioni più importanti, utilizzando un approccio schematico e riferito alle singole precisazioni emanate con . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

ARAN, nuovi orientamenti relativi a mansioni superiori, servizi associati e spese legali - L’Agenzia pubblica nuovi pareri sul CCNL Funzioni Locali, tra differenze stipendiali, convenzioni tra enti e rimborso delle spese legali ... Si legge su ilpersonale.it

ARAN sui casi di utilizzo temporaneo e a tempo parziale di un dipendete incaricato di EQ presso un altro ente - 35351 dell’11 settembre 2025, chiarisce quali sono i criteri e gli incentivi per i dipendenti utilizzati parzialmente presso altri enti ... Segnala ilpersonale.it