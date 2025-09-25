Tutti a Bar Carlino | da Brizzi e Tonelli alle gemelle influencer riparte lo show europeo

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 25 settembre 2025 – L’appuntamento era ancora sotto al portico più bello del mondo ( rivivi qui la diretta ). Duecentotrentanove giorni dopo quel pareggio a Lisbona, il cuore dei tifosi rossoblù è tornato a battere per l’Europa. Un nuovo viaggio, un Romanzo Bologna, un’ European saga ancora in compagnia del Carlino per vivere tutte le emozioni dell’attesa. C’erano di nuovo tutti da Neri Pasticceria Caffetteria, oggi dalle 18 alle 19 (anche in diretta su Canale 88 e su Twitch), per la prima puntata di una nuova stagione di Bar Carlino. Proprio lì, all’inizio di via Saragozza, dove cominciano il cammino profano verso il Dall’Ara e quello sacro per San Luca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tutti a bar carlino da brizzi e tonelli alle gemelle influencer riparte lo show europeo

© Ilrestodelcarlino.it - Tutti a Bar Carlino: da Brizzi e Tonelli alle gemelle influencer riparte lo show europeo

In questa notizia si parla di: tutti - carlino

La festa del Carlino, arriva Cook: “Vi aspetto”. Ecco tutti gli ospiti

tutti bar carlino brizziBar Carlino, è qui la festa. Domani lo show rossoblù. Ecco i primi ospiti tifosi - Il salotto rossoblù pronto per celebrare l’esordio in Europa League del Bologna . Lo riporta msn.com

Bar Carlino, finalmente si parte. Oggi lo show per l’esordio rossoblù - Appuntamento da Neri Pasticceria, dalle 18 alle 19: tanti ospiti prima del match di Europa League con l’Aston Villa ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tutti Bar Carlino Brizzi