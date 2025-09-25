Turni massacranti e trasporto pubblico allo stremo gli autisti dei pullman di linea pronti allo sciopero

Ancora uno sciopero di 24 ore è previsto per venerdì 3 ottobre 2025, che vedrà coinvolte le aziende Segesta Autolinee, Interbus, Etna Trasporti e Autoservizi Russo, nel totale silenzio di chi dovrebbe vigilare e garantire un trasporto pubblico locale efficiente e sicuro in Sicilia. Le motivazioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it