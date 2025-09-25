Turista cade dalla scogliera e resta bloccata | delicato intervento di recupero

Lecceprima.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROCA VECCHIA (Melendugno) - È stato un recupero complicato, della durata complessiva di circa cinque ore, quello della turista francese caduta nella tarda mattinata di oggi da un costone roccioso a Roca Vecchia, da un’altezza di circa sette metri nella zona dei resti delle fortificazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: turista - cade

Fermo, cade dal materassino mentre fa il bagno in spiaggia libera: turista 15enne muore annegato davanti al papà

Italia, turista cade sulle rocce mentre percorre un sentiero: scena terribile

Turista cade dalla finestra di un hotel a Rapallo e muore

Turista cade dalla scogliera e resta bloccata: delicato intervento di recupero - A Roca Vecchia una donna francese è stata soccorsa e immobilizzata dal personale del 118 prima di essere trasportata, con un gommone della guardia costiera, nel porto di San Foca dove ad attenderla c’ ... Segnala lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Turista Cade Scogliera Resta