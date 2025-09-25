Turista cade dalla scogliera e resta bloccata | delicato intervento di recupero

ROCA VECCHIA (Melendugno) - È stato un recupero complicato, della durata complessiva di circa cinque ore, quello della turista francese caduta nella tarda mattinata di oggi da un costone roccioso a Roca Vecchia, da un’altezza di circa sette metri nella zona dei resti delle fortificazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: turista - cade

Fermo, cade dal materassino mentre fa il bagno in spiaggia libera: turista 15enne muore annegato davanti al papà

Italia, turista cade sulle rocce mentre percorre un sentiero: scena terribile

Turista cade dalla finestra di un hotel a Rapallo e muore

Turista cade dalla scogliera e resta bloccata: delicato intervento di recupero https://ift.tt/bD5Qyrw https://ift.tt/mqR2MOU - X Vai su X

Turista statunitense di 36 anni cade in un dirupo durante un'escursione. Ritrovata dopo una notte di ricerche: è gravemente ferita Vai su Facebook

Turista cade dalla scogliera e resta bloccata: delicato intervento di recupero - A Roca Vecchia una donna francese è stata soccorsa e immobilizzata dal personale del 118 prima di essere trasportata, con un gommone della guardia costiera, nel porto di San Foca dove ad attenderla c’ ... Segnala lecceprima.it