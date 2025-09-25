‘Ecomotiva. Un festival in cammino’ arriva a Santa Sofia per un fine settimana all’insegna del turismo lento, alla scoperta del territorio e alla convivialità. L’evento è promosso dal Rifugio Trappisa di Sotto in collaborazione con il Comune, e il sostegno di Romagna Acque, Bcc Romagnolo, Falterona 1654 e 10 tra associazioni e attività. Si parte domani con un appuntamento culturale e si prosegue sabato con trekking, Ebiking, laboratori, stand e grande musica serale. Domani alle 21, al Cocker&Cocktail Bar sarà presentata a cura di Sophia in libris la ristampa del libro ‘L’ultimo lupo di Strabatenza’ di Gian Maria Cadorin arricchita dalle illustrazioni di Alberto Santi e da contenuti inediti su progetto a cura di Edizioni Trappisa di Sotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo lento a S. Sofia. Ecco il festival ’Ecomotiva’