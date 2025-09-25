Un‘estate da record a Lecco. La città dei Promessi sposi è stata visitata da quasi 1 milione e mezzo di turisti, quasi il 2% in più dell‘anno scorso. In crescita soprattutto gli stranieri, circa 600mila, aumentati del 6,5%, soprattutto polacchi, francesi, del Regno Uniti, statunitensi e tedeschi. Quasi 500mila invece i visitatori lombardi e 200mila arrivati dal resto della provincia. In tanti però si sono fermati poco: mezz‘ora, un paio d‘ore al massimo. Turisti mordi e fuggi quindi. A tracciare il quadro di visite e visitatori dell‘estate lecchese è Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco, grazie ai dati certificati rilevati dall‘analisi dei telefoni cellulari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turismo estivo da record. Oltre 7 milioni di ospiti