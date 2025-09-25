Tumori Testa-Collo arriva la Masterclass Nazionale
Dal 30 settembre al 1 ottobre 2025 presso l' hotel NH Milano 2, Segrate (MI) si terranno due giornate di formazione residenziale, confronto scientifico e aggiornamento clinico dedicate a uno dei temi più complessi della medicina oncologica: i tumori testa-collo, evento accreditato ECM rivolto a professionisti sanitari di diverse specializzazioni. Obiettivo dell’evento. La masterclass ha l’obiettivo di offrire un aggiornamento tecnico-scientifico sulle più recenti strategie diagnostiche e terapeutiche nei tumori testa-collo, promuovendo un approccio interdisciplinare che integri chirurgia, oncologia medica, radioterapia, nutrizione clinica e terapie di supporto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: tumori - testa
Visite gratis negli ospedali di Bologna: lotta ai tumori della testa e del collo
A Frosinone tre giorni dedicati alle visite gratuite per la prevenzione dei tumori testa-collo
Prevenzione tumori testa-collo: due giorni di controlli gratuiti all’ospedale di Pescara
Tumori testa-collo, il Policlinico di Messina ha aderito alla campagna "Make Sense” - A tracciare un bilancio dell'iniziativa il prof. Bruno Galletti, responsabile dell’UOSD di Microchirurgia Auricolare. - https://insanitas.it/policlinici/2025/09/24/tumori-testa-collo-il- - X Vai su X
La settimana della Make Sense Campaign si chiude oggi, ma l’informazione resta il primo strumento di prevenzione. Ogni anno in Europa vengono diagnosticati oltre 150.000 nuovi casi di tumori testa-collo. In Italia, sono circa 10.000. Eppure, se scoperti pe - facebook.com Vai su Facebook
Tumori Testa-Collo, arriva la Masterclass Nazionale - Collo, un evento di formazione residenziale accreditato ECM, rivolto a medici e professionisti sanitari ... Come scrive ilgiornale.it
Tumori della testa e del collo associati al papillomavirus, arriva la biopsia liquida per la diagnosi precoce - E’ stato sviluppato un nuovo esame del sangue con biopsia liquida che potrebbe aiutare a rilevare i casi di tumori della testa e del collo associati al ... Scrive notizie.tiscali.it