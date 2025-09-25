Tumore del colon retto | una terapia innovativa individuata da un team italiano
di Salvatore Vicedomini Il tumore del colon retto è una delle neoplasie maligne più diagnosticate al mondo con un’incidenza mortale tra le più alte, superando le seicentomila vittime all’anno, e risultando la terza forma più comune di cancro. Questa terribile malattia è causata da una crescita incontrollata delle cellule della mucosa del colon e del retto, ma fortunatamente in alcuni casi si riesce a diagnosticarla in tempo preventivo per poterla neutralizzare efficacemente, ed ora sembra che ci sia una prospettiva terapeutica anche in caso di una tardiva diagnosi, grazie all’intuizione di un team tutto italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
