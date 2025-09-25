Tumore all' utero e grave endometriosi | Agnese diventa mamma con la Fecondazione Assistita grazie al dottor Petta

Sogno realizzato per Agnese Fina 31 anni e Fusco Saverio 40 anni entrambi da Furore che rincorrevano il sogno di diventare genitori da anni. Rivoltasi al dottor Petta Raffaele, ad Agnese era stata diagnosticata una grave forma di endometriosi con ridotta riserva ovarica. Indirizzata al Centro di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: tumore - utero

Un raro tumore esteso dall'utero al cuore rimosso da una squadra di medici del Civico e dell'Ismett

Regione Lazio, al via la campagna contro il tumore del collo dell’utero: screening gratuiti per le donne 25-64 anni

Tumore al collo dell'utero, nel 2024 il 76% delle donne invitate ha aderito allo screening

? ROMA | Screening per il tumore del collo dell’utero, parte la campagna per rafforzare la prevenzione Vai su Facebook

Endometriosi, sintomi da riconoscere - L'endometriosi è una malattia femminile che colpisce le donne in età fertile e che può causare gravi disagi e conseguenze sulla salute delle donne. Lo riporta medicinalive.com

Approfondimenti essenziali sui tumori ginecologici e le loro strategie di gestione - Il tumore cervicale è meno frequente, ma la sua incidenza sta diminuendo grazie a programmi di screening efficaci. Da tuobenessere.it