Tumore al seno Fondazione Airc si mobilita anche in Toscana

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 25 settembre 2025 - Da mercoledì primo ottobr e l’illuminazione in rosa di centinaia di palazzi comunali e monumenti tra cui Il monumento in piazza della Vittoria a Firenze, il monumento dedicato a Francesco Petrarca ad Arezzo, piazza della Vittoria a Empoli, e i palazzi comunali di Massa Marittima (Gr), Montaione, Fiesole, Rignano sull’Arno, Forte dei Marmi, Calcinaia, Capannoli, Uzzano, Agliana, San Gimignano e Castagneto Carducci, oltre alla Biblioteca Comunale a Tavarnelle Val di Pesa, Piazza Garibaldi a Santa Croce sull’Arno, Palazzo delle Scuderie Medicee a Poggio a Caiano, Rocca Aldobrandesca a Pian Castagnaio danno il via alla campagna Nastro Rosa AIRC contro il cancro al seno, grazie alla collaborazione con Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tumore al seno fondazione airc si mobilita anche in toscana

© Lanazione.it - Tumore al seno, Fondazione Airc si mobilita anche in Toscana

In questa notizia si parla di: tumore - seno

Tumore al seno: cellule cattive congelate. Primo intervento in Romagna

Prevenire il tumore al seno, un Parco Rosa in piazza Duomo. “Mammografie gratuite”

Sassuolo, esami gratuiti contro il tumore al seno

tumore seno fondazione aircTumore al seno, parte la campagna Nastro Rosa. Airc: “Aiutiamo la ricerca contro le forme più aggressive” - Benedetta, 30 anni: “Viva grazie alla diagnosi precoce”. msn.com scrive

“Solidarietà in cammino” a Busto Garolfo domenica 28 settembre la camminata per sostenere la ricerca sui tumori di Airc - L’iniziativa gode del patrocinio del comune di Busto Garolfo ed è organizzata in collaborazione co ... Da mi-lorenteggio.com

Cerca Video su questo argomento: Tumore Seno Fondazione Airc