Tumore al seno Fondazione Airc si mobilita anche in Toscana
Firenze, 25 settembre 2025 - Da mercoledì primo ottobr e l’illuminazione in rosa di centinaia di palazzi comunali e monumenti tra cui Il monumento in piazza della Vittoria a Firenze, il monumento dedicato a Francesco Petrarca ad Arezzo, piazza della Vittoria a Empoli, e i palazzi comunali di Massa Marittima (Gr), Montaione, Fiesole, Rignano sull’Arno, Forte dei Marmi, Calcinaia, Capannoli, Uzzano, Agliana, San Gimignano e Castagneto Carducci, oltre alla Biblioteca Comunale a Tavarnelle Val di Pesa, Piazza Garibaldi a Santa Croce sull’Arno, Palazzo delle Scuderie Medicee a Poggio a Caiano, Rocca Aldobrandesca a Pian Castagnaio danno il via alla campagna Nastro Rosa AIRC contro il cancro al seno, grazie alla collaborazione con Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
