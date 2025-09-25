Tudor studia la rinascita della Juventus in cinque mosse | dal modulo al lavoro in settimana a costa pensando l’allenatore croato

Tudor interviene per risolvere i problemi della Juventus: sta studiando cinque accorgimenti tattici e atletici per migliorare la solidità dei bianconeri. Nonostante un avvio di stagione positivo, con tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate di campionato, la  Juventus  di  Igor Tudor  mostra un punto debole preoccupante: i  gol subiti. Le sette reti incassate tra la vittoria per  4-3 contro l’ Inter  e il rocambolesco  4-4  in  Champions League  contro il  Borussia Dortmund  hanno fatto scattare un campanello d’allarme, spingendo l’allenatore a correre ai ripari. Come riporta l’edizione odierna de  La Stampa, il tecnico croato ha individuato  cinque accorgimenti  fondamentali per ridisegnare la sua squadra e migliorare le prestazioni in vista del prosieguo del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

