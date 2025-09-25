Tudor interviene per risolvere i problemi della Juventus: sta studiando cinque accorgimenti tattici e atletici per migliorare la solidità dei bianconeri. Nonostante un avvio di stagione positivo, con tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate di campionato, la Juventus di Igor Tudor mostra un punto debole preoccupante: i gol subiti. Le sette reti incassate tra la vittoria per 4-3 contro l’ Inter e il rocambolesco 4-4 in Champions League contro il Borussia Dortmund hanno fatto scattare un campanello d’allarme, spingendo l’allenatore a correre ai ripari. Come riporta l’edizione odierna de La Stampa, il tecnico croato ha individuato cinque accorgimenti fondamentali per ridisegnare la sua squadra e migliorare le prestazioni in vista del prosieguo del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor studia la rinascita della Juventus in cinque mosse: dal modulo al lavoro in settimana, a costa pensando l’allenatore croato