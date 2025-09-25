Tudor e Juric | amici e compagni in campo avversari in panchina
Per la prima volta nella storia, sabato 27 settembre Juventus e Atalanta si affronteranno in occasione della quinta giornata del campionato di Serie A con una precisa peculiarità che, a partire da questa stagione, accomuna le due squadre: entrambe, infatti, sono allenate da un tecnico di origini croate. Igor Tudor da un lato, Ivan Juric dall’altro. Due allenatori esperti, navigati, ma soprattutto alla ricerca della tanto agognata stabilità dopo un periodo recente piuttosto complesso. A legare i due timonieri di Juve e Atalanta, però, non c’è soltanto la loro nazionalità. Il tecnico della Vecchia Signora è nato il 16 aprile del 1978 a Spalato, esattamente come il nuovo allenatore nerazzurro che rispetto al collega è un classe 1975. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: tudor - juric
Atalanta-Juve, ultimo test per Juric e Tudor prima della Serie A: le quote
Formazioni ufficiali Atalanta Juve: le scelte di Juric e Tudor per la sfida di questa sera al Gewiss Stadium
Lookman si scalda per la Juve, Juric lo esalta: "Fondamentale. Dispiace per il Toro" - facebook.com Vai su Facebook
"#Tudor diverso dagli altri, quel contratto strappato non lo dimentico. E un altro ex #Juve è da big" Quando Maurizio Setti sente nominare Igor Tudor al telefono, la sua è una reazione immediata: «Di allenatori ne ho indovinati tanti a Verona». Già, considera - X Vai su X
Tudor e Juric: amici e compagni in campo, avversari in panchina; Juric-Tudor, amici nemici: fratelli con la stessa idea di calcio ora avversari.