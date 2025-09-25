Tudor e Juric | amici e compagni in campo avversari in panchina

Per la prima volta nella storia, sabato 27 settembre Juventus e Atalanta si affronteranno in occasione della quinta giornata del campionato di Serie A con una precisa peculiarità che, a partire da questa stagione, accomuna le due squadre: entrambe, infatti, sono allenate da un tecnico di origini croate. Igor Tudor da un lato, Ivan Juric dall’altro. Due allenatori esperti, navigati, ma soprattutto alla ricerca della tanto agognata stabilità dopo un periodo recente piuttosto complesso. A legare i due timonieri di Juve e Atalanta, però, non c’è soltanto la loro nazionalità. Il tecnico della Vecchia Signora è nato il 16 aprile del 1978 a Spalato, esattamente come il nuovo allenatore nerazzurro che rispetto al collega è un classe 1975. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

